Quando uma parte importante da história nubla nossa visão sobre alguém

Há cinco anos, quando a Todavia lançou a coletânea "Mil Sóis" (tradução de Maurício Santana Dias e Daniel Trench), o lado poeta de Levi foi celebrado por aqui. Outros de seus livros permanecem à disposição dos leitores brasileiros. "Os Afogados e os Sobreviventes" saiu pela Paz & Terra (tradução de Luiz Sérgio Henriques), por exemplo, enquanto "A Trégua" está editado pela Companhia das Letras (tradução de Marcos Lucchesi).

Penso nesse sujeito mais complexo, que não se resume a um químico judeu sobrevivente de Auschwitz e autor de "É Isto um Homem?", após ler "Uma Estrela Tranquila - Retrato Sentimental de Primo Levi" (WMF Martins Fontes, tradução de Michele de Aguiar Vartuli).

Trata-se de uma mescla de mergulho histórico e peregrinação pessoal do jornalista e quadrinista Pietro Scarnera em busca de vestígios de Levi. Nessa investigação, Scarnera entrega ao leitor um relato da vida profissional e pública do italiano baseado nos livros escritos e nas entrevistas concedidas pelo seu personagem.

Não ter sucumbido ao horror para depois escrever um título fundamental pesava sobre o próprio escritor. Prova disso: em 1966 o seu "Histórias Naturais" saiu sob o pseudônimo Damiano Malbaila. Não faria sentido, imaginava Levi, seu nome estampar tanto livros sobre o holocausto quanto histórias de ficção científica.

Ou ficção biológica, como o amigo Italo Calvino, outro grande da literatura, definiu numa troca de cartas. Scarnera é bem-sucedido a, aos poucos, apresentar um homem que vai além do sobrevivente. Um Levi com outros interesses literários a transitar entre escritores e editores. Alguém que traduz Kafka enquanto lida com novos desafios laboratoriais de sua primeira carreira.

"Acima de tudo, Levi me parecia extremamente familiar. Talvez porque nossa cidade natal fosse a mesma (Turim), talvez porque seus relatos me lembrassem muitíssimo os do meu avô: ele também havia sido prisioneiro na Alemanha (mas como soldado italiano) e também se tornara um narrador depois daquela experiência. O que me fascinava em Levi era exatamente isto: a história de como ele se tornara um escritor, sua necessidade de contar", escreve Scarnera no posfácio de seu livro.