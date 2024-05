Esporte e leitura: como um pode melhorar o outro

"Forçar a si mesmo ao máximo dentro de seus limites individuais: essa é a essência de correr, e uma metáfora aplicável à vida", escreve num momento de "Do Que eu Falo Quando Eu Falo de Corrida".

Ali também registra: "A maior parte do que sei sobre escrever ficção aprendi correndo todos os dias". Pelo visto, o colega é outro que usa a solidão durante quilômetros e mais quilômetros para refletir sobre o que faz, se entender com as próprias ideias e burilar pensamentos a serem compartilhados com o papel.

Apesar de gostar, a corrida é um esporte que não entra no meu pódio de preferências. A ordem depende da fase, mas pegam primeiro, segundo e terceiro lugares o futebol de campo, o vôlei de quadra e o vôlei de areia. Hoje, também fazem parte da minha rotina. Sou um zagueiro destrambelhado e um meio de rede que vive chegando atrasado nas bolas.

De verdade, não sou bom em nenhuma dessas atividades. Porém, não fosse pela leitura e pela escrita, indissociáveis no meu dia a dia, a situação seria ainda mais dramática. Penso, então, numa outra resposta possível para a pergunta da Paula.

Ter uma vida dedicada aos livros me faz, aos poucos, mas cada vez mais, compreender melhor o que acontece num campo ou numa quadra. É a tal leitura de jogo. Antever movimentos, perceber padrões, enxergar espaços, procurar por caminhos menos diretos para atingir objetivos. São qualidades desenvolvidas com o avançar da idade, coincidem com o avolumar dos bons livros em meu repertório.

Uma pena: quase sempre a cabeça arejada pensa em soluções excelentes, só que o corpo brucutu não consegue executá-las.