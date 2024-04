Caso Tio Paulo mostra como a realidade pode ser inacreditável

Não pretendia escrever sobre o esdrúxulo caso Tio Paulo. É deprimente ver como uma cena fúnebre se espalhou como chacota pelas redes. A perversidade e a violência andam tão banalizadas que não nos chocamos com mais nada. Todo horror vira meme.

Nos últimos dias, no entanto, não teve como desviar do cadáver no banco em busca de um empréstimo de R$ 17 mil. A cena em que insistentemente pedem para que o finado em sua cadeira de rodas assine a dívida tem um toque cinematográfico. Me fez lembrar das picaretagens de "Breaking Bad".

Pelo que leio, Tio Paulo vivia num quarto improvisado numa garagem. Um lugar sem reboco, com paredes incompletas, mobiliado com uma cama de madeira, uma cadeira com mesinha e um vaso sanitário desacoplado da rede de esgoto.