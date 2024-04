Para lembrar enquanto Lula se acovarda: 3 livros sobre a ditadura militar

O primeiro deles é um monumento ao horror, um documento reunido num volume único e também disponível a todos na internet. Falo de "Brasil: Nunca Mais", resultado do trabalho de dezenas de pesquisadores que se debruçaram sobre mais de 700 processos políticos que passaram pela Justiça Militar entre 1964 e 1979.

Reforço: é um olhar para os porões segundo mais de 1 milhão de páginas produzidas pelos próprios milicos. Destaca-se no texto a ampla variedade de métodos de tortura que os representantes do Estado empregaram contra mais de 20 mil brasileiros. Pau-de-arara, choque elétrico, afogamento, cadeira do dragão, coação com jiboias e jacarés, inserção de baratas no ânus das vítimas? Uma grande repertório de desumanização e crueldade.

Muitos torturados, outros tantos desaparecidos. Foi o que aconteceu com Ana Rosa e Wilson Silva, professores da USP que sumiram no dia 22 de abril de 1974. A busca da família pelo casal serviu de inspiração para que Bernardo Kucinski, irmão de Ana, deixasse a "razão racional" do jornalismo e se dedicasse à "razão humana", como me disse certa vez.

Graças ao poder ficcional da literatura que Kucinski chegou a "K. - Relatos de uma Busca", que diz ter escrito com suas entranhas. Os paralelos do romance com Franz Kafka são evidentes: um protagonista chamado K, os absurdos burocráticos, uma força amedrontadora que paira sobre todos.

Merecem atenção os complexos personagens construídos pelo autor ao longo dos capítulos que se alternam entre K. e sujeitos como o pai que passa a conhecer melhor a sua filha após o sumiço. Lançado pela finada Cosac Naify, "K. - Relatos de uma Busca" voltou às livrarias pela Companhia das Letras.

Fecho com a biografia do cara que curtia futebol, foi poeta, político eleito pelo povo e que teve o mandato cassado depois de jogarem o partido comunista na ilegalidade. Também o homem que, perante o que acontecia no país, falou que os brasileiros estavam diante de um impasse: ou resistiam à situação ou se conformavam com ela. Mas alertou: "O conformismo é a morte", frase que sempre me faz pensar.