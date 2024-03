O que fazer diante da censura? Dobrar a aposta nos livros

Tenho uma convicção: ao mesmo tempo em que brigamos para manter espaços conquistados (e sempre em risco), é preciso pregar para não convertidos. Dialogar com quem está bem longe da bolha literária, chegar a quem hoje vira a cara para livros. E adultos também merecem atenção, não só crianças e adolescentes, alvos preferenciais dos programas de incentivo à leitura.

*

Notícia da semana passada mostra uma dessas ações. Vem dos Estados Unidos, onde os ataques a livros parecem ser ainda mais severos do que no Brasil. A censura corre solta na terra da liberdade.

Daí que RuPaul, estrela da tevê e drag queen das mais famosas, criou o Rainbow Book Bus, livraria instalada num ônibus escolar pintado com as cores do arco-íris que circulará por alguns dos estados mais conservadores e reacionários do país. Cerca de 10 mil livros serão distribuídos.

O gesto lembra um outro ato contra a censura, este que rolou aqui no Brasil. Em 2019, após ordem homofóbica vinda do bispo então à frente da prefeitura do Rio de Janeiro, Felipe Neto comprou uma penca de livros de alguma forma ligados à comunidade LGBTQIA+ e mandou distribuí-los para os leitores.