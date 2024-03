Zoológicos humanos: livros escancaram sordidez dessas vergonhas históricas

"Na Alemanha e na Bélgica também foram uma atração popular, e só em 1958 foi fechado o último zoológico com pessoas em Bruxelas. Dessa vez, centenas de congoleses, muitos deles crianças, foram exibidos atrás de uma cerca de bambu. Os funcionários da exposição exortavam os visitantes a jogar dinheiro ou bananas quando aqueles estavam muito quietos", relata Gabriela, reconhecida pela raiz jornalística de seu trabalho.

Zoológicos humanos existiram aos montes pelo mundo. E sim, estavam aí até algumas décadas atrás. Pontuaram parte da história humana e se tornaram mais frequentes em séculos recentes, com a intensificação do colonialismo e, depois, de teorias impregnadas de racismo fantasiadas de ciência.

Era gente que saía de um país para explorar outros cantos da terra e, quando regressava à casa, levava consigo alguns exemplares de humanos encontrados pelo caminho. Londres, Paris e Nova York são algumas outras cidades que tiveram seus próprios zoológicos humanos, muitas vezes instalados de forma temporária.

O assunto é tratado em outro livro latino-americano lançado há pouco no Brasil. Como já havia mostrado em "Comemadre", Roque Larraquy tem talento para espezinhar a classe média de seu país, a Argentina.

Esse traço também está presente em "A Telepatia Nacional", publicado pela Moinhos com tradução de Sérgio Karam. É um romance engenhoso, fragmentado, com uma narrativa arquitetada com diferentes perspectivas e que conecta momentos díspares da história do país de Cortázar no século passado.

De cara, o leitor se depara com indígenas raptados na fronteira com o Brasil, um grupo com exemplares "dos mais primitivos que se poderia conseguir naquela zona". Seriam levados para Buenos Aires, onde prometiam ser "a delícia dos etnólogos" da coleção de um "Parque Etnográfico" em construção. É um nome pomposo para outro zoológico de seres humanos.