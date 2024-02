Annie Ernaux e os livros para perturbar, mexer com sonhos, desejos

Mas para muita gente é "Os Anos" (tradução de Marília Garcia, bem como "O Lugar"), apontado como a obra-prima da francesa, que merece primeira atenção. Nele, a caminhada da autora está intricada a importantes movimentos históricos da segunda metade do século 20.

São títulos que já eram comentados por leitores brasileiros quando, em outubro de 2022, Annie levou o Nobel de Literatura pela "coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e as amarras coletivas da memória pessoal". É uma autora que encanta pela maneira como consegue, a partir da própria experiência, construir textos profundamente conectados a transformações históricas e sociais.

Annie também intriga pela forma. Não foram poucas as vezes que surgiram debates sobre em qual caixinha colocar o seu texto. Ficção? Não ficção? Memória? Autobiografia? Ensaio pessoal? Romance? Algum palavrão que não condiz com a simplicidade do texto da própria Annie?

A Fósforo lançou há pouco um livro que traz perspectivas da autora sobre o seu trabalho. "A Escrita Como Faca e Outros Textos" (tradução de Mariana Delfini) pode ajudar o leitor a compreender melhor o que está por trás da produção da francesa. O volume reúne três textos diferentes: o breve discurso proferido pela autora ao receber o Nobel, a conferência Retorno a Yvetot e, o mais interessante, uma longuíssimo bate-papo com o escritor Frédéric-Yves Jeannet feito via e-mails trocados entre 2001 e 2002.

"Se eu tivesse uma definição para a escrita, seria essa: descobrir, ao escrever, o que é impossível de descobrir por qualquer outro meio, fala, viagem, espetáculo etc. Nem pela reflexão por si só. Descobrir alguma coisa que não existe antes da escrita. Aí que está a fruição - e o terror - da escrita, não saber o que ela faz aparecer, acontecer", escreve Annie no papo. É um trecho que se conecta com parte do que proclamou diante dos suecos:

"Adotei a partir do meu quarto livro uma escrita neutra, objetiva, 'simples', nesse sentido de não conter nem metáforas, nem sinais de emoção. A violência não era mais exibida, ela vinha dos próprios fatos, e não da escrita. Encontrar as palavras que contemplassem tanto a realidade quanto a sensação proporcionada pela realidade se tornaria, como é até hoje, minha preocupação constante ao escrever, qualquer que seja o objeto".