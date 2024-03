Não ser tacanho é essencial para se entender de verdade com a arte

Nesses passeios, tão legal quanto (e, dependendo das intenções, ainda mais valioso) é adicionar novos artistas à lista de admirados. No Thyssen-Bornemisza, antes de trombar um incontornável Edward Hopper, gostei do que vi do alemão George Grosz com suas pinturas inspiradas pelos tipos que perambulavam pelas ruas de Berlim no começo do século 20.

E abri um sorriso ao me aproximar para ver de quem era uma cena sombria, na qual um senhor de chapéu e barba branca parece se preparar para lutar contra uma estátua grega na beira da estrada, em meio a árvores secas, queimadas. Numa viagem cheia de Dalis, no Museu Nacional de Arte da Catalunha me deparava com minha primeira Remedios Varo ao vivo, outro nome do surrealismo que merece atenção.

Refresco essas memórias recentes enquanto tenho em mãos "Museu", de Chabouté (Pipoca & Nanquim, tradução de Fernando Paz), grande nome do quadrinho francês. O livro é uma celebração ao d'Orsay, um dos mais famosos (e provavelmente o mais charmoso) de Paris, casa de clássicos de Van Gogh, Manet, Coubert, Renoir...

Por meio dos quadrinhos de Chabouté o leitor se coloca como um discreto observador daquilo que se passa no museu em diferentes momentos. Se de dia são os visitantes que dão movimento ao lugar, à noite são as obras de arte que ganham vida, perambulam pelos corredores, papeiam e compartilham suas angustias. Imaginar essas representações animadas, convenhamos, é um clichê, não surpreende ninguém.

A HQ cativa bem mais quando foca nas diferentes formas dos humanos interagirem com quadros e esculturas. São diversos recortes possíveis de como as pessoas aproveitam os minutos diante de trabalhos sublimes. Ou, por outro lado, demonstram quão tacanhas, pobres de espírito, podem ser.

É bonita a cena em que um cego admira a pintura e diz gostar de ouvir os quadros enquanto uma garotinha lhe descreve a imagem.