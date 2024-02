Cuidados com livros (inclui dica para que não despenquem na sua cabeça)

Também não vai esculachar. Nada de biblioteca na garagem, pegando sujeira da rua, do escapamento do carro, da moto. Cozinha, banheiro, lavanderia (acredite, conheço relatos de todos esses cômodos sendo usados como abrigo livresco) são problemáticos por conta da umidade e do fogo. E luz do sol não é grande amiga dos livros, a incidência direta pode desbotar capas e detonar lombadas.

No mais, material resistente é importante para que as prateleiras não verguem. Uma estante bem fixada no chão ajuda a evitar desastres. Guardar exemplares lá no alto ou lá no fundo, longe do alcance das mãos ou atrás de outros volumes, fará com que esses títulos meio que escondidos sejam menos acessados. E pode ter certeza: logo a coleção aumentará. Então, se puder já deixar um espaço para as novidades que virão, o você do futuro agradecerá.

De tempos em tempos faça uma limpa e passe adiante aqueles exemplares que não lhe dizem mais grandes coisas. Um acervo enxuto, com títulos bem selecionados, vale mais do que um amontoado qualquer de calhamaços desconexos e desorganizados. Tente identificar o que realmente te interessa. Procure entender por que gosta de algo. Com alguma frequência, coloque esses gostos na berlinda para ver se eles ainda se mantêm.

Por sobrenome do autor, por título, por assunto, por país, por gênero, uma mistura de alguns critérios... Não importa qual, mas defina um norte para a ordem de sua biblioteca. Pouco adianta ter um bom acervo se você não conseguir achar o livro que precisa na hora em que você precisa.

Ainda mais se você corre o risco de a coisa despencar sobre a sua cabeça.

