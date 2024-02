Dois livros fantásticos para ler com o fim do Carnaval

Ao acordar transformado num inseto gigante, Gregor Samsa vira uma aberração. A necessidade de ter alguma utilidade em casa e a forma como o trabalho esmaga o homem são aspectos dos que mais me chamam a atenção nesse trabalho de Kafka. Traço recorrente na obra do autor, a tensão entre um filho acossado por um pai intimidador está ali. É uma boa pedida para quem quer se manter num estado de suspensão do real ao ler algo após o Carnaval.

Outro que cumpre bem essa proposta é "A Corneta", de Leonora Carrington, uma das leituras mais surpreendentes que fiz no ano passado (Alfaguara, tradução de Fabiane Secches). Leonora nasceu na Inglaterra e viveu boa parte da vida no México. Seu surrealismo mistura mitologia celta, tarô e cultura pré-hispânica, isso num texto divertido, engraçado em diversos momentos.

Quem protagoniza a história é uma senhora que, aos 92 anos, ganha de sua melhor amiga uma corneta auditiva. O aparelho não só contorna o problema de audição da mulher, mas faz com que ela passe a ouvir de forma sobre-humana. Após ser tocada de casa pela família, num asilo que a nonagenária agora boa de ouvido viverá uma jornada cheia de mistérios, simbolismos, personagens marcantes e um crime a ser resolvido. Pesco aqui um trecho da obra:

"Se me lembro bem, os escritores geralmente encontram alguma desculpa para seus livros, embora eu não entenda por que alguém deva se desculpar por ter uma ocupação tão tranquila e pacífica. Militares nunca parecem pedir desculpas por matarem uns aos outros, mas romancistas sentem vergonha de um livro inofensivo de papel que nem podemos ter certeza se será lido por alguém. Os valores são muito estranhos, mudam tão rápido que é difícil acompanhar".

Kafka que o diga.

