Quando Liliana Colanzi despertou, o dinossauro ainda estava lá

Prestando atenção àquilo que nos escapa (ou que simplesmente desprezamos), a autora olha para a vida microscópica, um tipo de existência "cujo eixo é a merda, o guano, o excremento generoso. O presente que um ser vivo dá ao outro, sem saber, e por meio do qual a existência continua". Nesse momento, sua literatura se aproxima de uma corrente que se apoia na ciência para buscar em pormenores da natureza elementos para a criação.

Nos seis contos de "Vocês Brilham no Escuro", Liliana usa ilustrações em meio ao texto e mostra que sabe que a língua é viva, está em constante mudança. Trabalha com elementos fantásticos e oníricos. Dialoga com os games e com a cultura pop (ainda quem sem incorporá-la com a mesma intensidade de uma Mariana Enriquez). Leva os leitores à região central da Bolívia, a Oaxaca, no México, a um vilarejo na Amazônia. Constrói narrativas ambientadas em povoados onde motos dão voltas ao redor da praça e insetos gigantes tostam nos postes de luz.

Vocês brilham no escuro

Cenários afastados dos grandes centros, nos quais épocas díspares parecem se mesclar numa mesma realidade, faz lembrar de outra boa contista latino-americana: a brasileira Paulliny Tort. Em "Erva Brava" (Fósforo), Paulliny cria uma série de histórias que se passam em Buriti Pequeno, cidade fictícia no interior de Goiás. Nessa região central do Brasil que Liliana foi buscar a tragédia inspiradora do conto que dá nome e encerra "Vocês Brilham no Escuro".

"Meu pobre pai, tão burro, foi beber no bar onde estavam os catadores de sucata, escondido de minha mãe e de todos nós, com a desculpa de que ia jogar no bicho", lemos no começo da narrativa que dará forma ficcional às consequências do acidente com césio-137. Aconteceu em Goiânia, no final dos anos 1980.

Estão ali personagens que se encantam com a beleza do material radioativo e, ignorantes, passeiam e fazem planos com a substância algo mágica. A evacuação do lugar onde a calamidade ocorreu, a demolição de casas, as vidas destroçadas e os sobreviventes vistos como amaldiçoados marcam o conto de Liliana habitado por brasileiros "treinados para esquecer" após a longa ditadura.