É só uma lembrança mais recente das tantas leituras feitas por mero prazer. Se aprendo algo com as cartas trocadas entre os autores ou com os contos de Cortázar, isso é consequência, um bem-vindo efeito colateral. Não é o que me leva até os livros, não é o que me faz dedicar um bom tempo da vida a tantas páginas. Poderia jogar videogame, curtir algum filme, futricar em redes sociais. Só que ler muitas vezes me parece mais divertido.

Escrevo ainda de olho em dados revelados pelo Panorama do Consumo de Livros, pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro e feita pela Nielsen BookData. Apesar de a leitura aparecer como uma forma de lazer que faz sucesso entre a minoria dos brasileiros que compra livros (apenas 16% dentre os maiores de 18 anos), a principal motivação para o último exemplar adquirido foi outra: procura por um tal de crescimento pessoal.

São dados que indicam que pessoas vão atrás de livros sobretudo em busca de informações, de respostas, de aprendizados, de mensagens fechadas. Não pelo simples prazer da leitura. Pode parecer bobagem chamar a atenção para isso, mas não é.

A pesquisa mostra que livros são vistos como objetos valorizados mesmo entre quem não os compra (apenas para 8% desses a leitura é uma atividade desprezível). No entanto, aqui quase ninguém vê graça em sentar para ler. Logo, não leem.

É comum, ao defender a leitura, elencarmos seus muitos benefícios. Mostramos como pode expandir horizontes, nos fazer enxergar o mundo de forma mais complexa. Defendemos como uma sociedade cheia de leitores tende a ser mais crítica, mais consciente. Isso, entretanto, não é suficiente para fazer com que mais brasileiros se entendam com os livros.

Aposto minha biblioteca: tem muito mais gente por aí que ouve música, assiste a filmes, joga videogame ou fica de bobeira em rede social simplesmente porque gosta, não por estar à procura da iluminação, de algum grande aprendizado.