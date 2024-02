Alane, Vanessa e mais: geração Z irrita o Brasil, mas deveria preocupar

Alane inclusive confessou que fingiu um desmaio, calculando o lado da fenda do vestido. Como pode alguém se julgar tão importante a ponto de fazer isso e confessar que fez em tom de deboche? Amiga, menos.

A geração Z e seus pais

Outro dia vi a mãe de uma garota de seus 23 ou 24 anos empenhada em conseguir outro estágio para a filha, que estava se sentindo muito mal tratada no trabalho que tinha. Achei curioso: não seria o caso da própria garota, adulta, correr atrás do que quer? Natuza Nery falou sobre o assunto garantindo que não vai deixar herança para o filho. O popular "ele que lute". Costuma funcionar. A inteligente Pitel, que também tem 24 anos no BBB parece ter lutado para conseguir o que queria e é cheia de opiniões sensatas — periférica, de origem humilde e família grande, assistente social, tem uma visão do todo que a tira do centro. Ela vê a sociedade a partir da individualidade de cada um.

A imagem da mãe que faz tudo pelos filhos adultos como se eles fossem crianças volta à minha cabeça quando vejo as postagens do pai de Vanessa Lopes, ex-BBB, que desistiu do programa em janeiro. Ali, ele mostra esporadicamente a evolução psiquiátrica da filha, revelando inclusive que ela não deve se expor muito e precisa se manter mais reservada. Contraditório, no mínimo: se ela precisa ficar reclusa, porque o pai deve postar imagens dela?

No programa, a garota tinha convicção de que o mundo estava girando ao seu redor. Alimentada pelo próprio sucesso nas redes sociais enquanto deveria estar amadurecendo, Vanessa teve dificuldade de lidar com o coletivo no programa e pediu para sair. Ali, fora de casa e longe dos likes, por mais que estivesse em um reality show, a vida era mais real. E, por isso mesmo, não formatada como a gente queria que fosse. Sabemos como é faz tempo. Ela só entendeu ali. E não aguentou, não.

Enquanto o público se irrita com a postura dos 20+ no BBB, eu daqui de fora penso na enrascada em que nos metemos. Não conseguimos arrumar estagiários, porque eles não aguentam o ritmo de trabalho. Não conseguimos tirar do TikTok, porque a vida sem prazer é muito puxada. E vamos assistindo nosso próprio fracasso como educadores, como pais, como chefes. Já viu o reality Geração Z no Perrengue, na Netflix? Se o negócio é passar raiva, corre lá ver.