Casamento às Cegas e alusão ao estupro: vamos tratar como se fosse normal?

Não é a primeira situação em que a franquia do reality recebe acusações desse tipo. Nos EUA, a produção chegou a ser processada por uma das participantes que afirmou ter sido abusada em frente e longe das câmeras - tudo com incentivo da produção para permanecer o maior tempo possível perto do violentador.

O debate levanta também a questão de expor mulheres aos homens potencialmente perigosos sem dar suporte de segurança ou apoio psicológico em programas de TV. Quanto custa essa audiência? E eu não estou falando de dinheiro.

A exposição de mulheres vítimas de abusos é excelente oportunidade de deixar de ser conivente com violentadores ao assistir produtos audiovisuais de qualidade duvidosa. E forçar a gigante do streaming que ganha muito dinheiro com o hype da audiência a proteger mulheres que ajudam a levantar esse império com milhões de views.

Ao ter o espaço aberto para se pronunciar, Leandro disse que a relação com Ingrid "nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato e que eles nunca conseguiram se conectar de fato": "Na parte sexual, pegou muito. Em determinado momento, fiz exame, fui procurar ajuda, entender o que estava acontecendo com o Leandro. A gente entendeu que não era um problema físico, era um problema psicológico", relatou o participante.

