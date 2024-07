Vai começar a Olimpíadas. Por que ainda chamam atletas de vôlei de meninas?

No mundo do futebol existe uma implicância com a expressão Menino Ney — um jeito meio carinhoso e meio passada de pano para colocar sujeito no predicado das molecagens de um homem de mais de 30 anos. A forma alegre de jogar poderia ser confundida com juventude mesmo, aquelas coisas que a gente não faz depois que amadurece. Não é bem o caso aqui. Faz tempo que Neymar é um homem que joga videogame e se comporta como um menino só fora de campo.

No gênero feminino, o uso da expressão tem um peso um pouquinho diferente. São as jogadoras de vôlei que recebem a alcunha de meninas. Historicamente usando uniformes curtos e justos, as atletas têm um estereótipo sensual em quadra. Logo, são meninas. E seria possível ser sexy se fossem, por exemplo, mulheres?

Rayssa Leal, a skatista que leva o coração dos brasileiros para Paris, é uma menina: ela tem 16 anos. Algumas das ginastas olímpicas, que começam a carreira no início da adolescência, também. No vôlei, a situação é diferente: a mais nova das convocadas, Ana Cristina, tem 20 anos. Várias delas mais de 30 anos. Thaísa, a veterana tem 37. Menina onde?