Casos de Família: treta azeda de vez relação de Karoline e Éder Militão

'Educar dessa forma rude, idiota é um erro'

Karoline, nos vídeos publicados nesta tarde nas redes, falou:

"Fiquei quieta até agora por se tratar da Cecília, que é a pessoa mais importante da minha vida. Na verdade, ela é a minha vida, vocês já sabem. Precisei me acalmar. Se fosse falar tudo que eu penso e tudo que eu tinha vontade poderia perder a cabeça e isso não seria legal para ninguém. Sempre permiti que a Cecília tivesse acesso ao pai dela independente de onde ele estivesse e quanto tempo ele quisesse. Acho muito importante esse contato do pai."

"Se alguma situação ruim acontece quando a Cecília está na casa do pai dela, a responsabilidade é do pai dela. Ou ele toma as medidas necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais para a casa dela, infelizmente. Tive contato com ele. E ele me falou que não era 'nada de mais'".

"A sensação que eu fico é de angústia, impotência e fico em alerta".

"Educar dessa forma rude, idiota é um erro".