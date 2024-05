Saryne: A Grande Conquista entra em 2ª fase de forma preguiçosa e confusa

Após 18 dias de Vila, A Grande Conquista (Record) definiu os 20 nomes que entrariam na Mansão e encerrou sua segunda fase na quinta-feira (9).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A edição ao vivo, no entanto, não agradou. No Central Splash de sexta (10), Bárbara Saryne disse que o programa foi "preguiçoso" e se limitou a mostrar imagens da festa da semana, com pouca clareza de informação. "Era um episódio que era importantissimo, assisti na expectativa de ter algo a mais, entender melhor e ter alguma novidade", disse.