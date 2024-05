Quem é Rayane Figliuzzi, suposta amante de Belo que já foi presa?

Foi presa por estelionato em 2021. Por ter um filho bebê, sua prisão foi domiciliar. Segundo o G1, ela foi denunciada pelo MP de Santa Catarina por colaborar com a quadrilha de seu então noivo, Alexandre Navarro Junior, especializada em aplicar golpes.

Rayane Figliuzzi foi presa pelo 'golpe do motoboy' Imagem: Reprodução/Instagram

Usava a maquina de cartões de sua loja nos golpes. A quadrilha realizava o "golpe do motoboy", em que os criminosos ligavam para as vítimas, se passando por funcionários de bancos, e diziam ter identificado compras suspeitas no cartão de crédito. Em seguida, um motoboy ia à casa da pessoa buscar seu cartão.

Envolvimento com outros famosos. Quando trabalhava como modelo, foi apontada como affair de Saulo Pôncio. Além disso, em 2020, ficou hospedada em uma mansão alugada pelo rapper norte-americano Tyga, durante sua passagem pelo Brasil.