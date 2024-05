Gracyanne dá unfollow em Belo e manda indireta: ''Decepção é bem pior'

Na última semana, Gracyanne expressou seu descontentamento com a atitude de Belo, depois da participação do cantor no "Domingão com Huck". "Não sei se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos", falou em entrevista ao colunista de Splash, Lucas Pasin.