Marquezine é vista no colo de João Guilherme em meio a rumores de namoro

Os rumores de que Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo um romance ganharam força hoje.

O que aconteceu

Bruna foi fotografada no colo de João Guilherme. Na foto, que aparentemente foi divulgada num story no Instagram, João Guilherme está com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado no ombro dela.

Eles estavam com outros amigos. Também aparecem na foto Marina Sena, Juliano Floss — que abraça a cintura da cantora —, Maisa e Veigh.