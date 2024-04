Pitel foge de Lucas Buda em festa com ex-BBBs: saiba bastidores

Pitel e Buda cortaram relações. Ela não quer mais saber de ser relacionada ao Buda depois daquela confusão toda, que envolveu Camila, declarações etc. Pitel está fugindo do Buda Lucas Pasin

Ainda segundo o colunista, Fernanda, que já havia demonstrado ciúmes da amiga dentro do BBB, está incentivando essa "fuga" de Pitel. "Aproveitou, viu que as coisas não estavam tão boas aqui fora e está incentivando Pitel a se afastar de vez do Buda. Nada de amizade, nada de um falando do outro em entrevista", acrescentou.

Pitel chegou a ser questionada em vídeo por uma repórter sobre já ter conversado ou não com Lucas, mas virou o rosto, sem dar resposta.

