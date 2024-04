Globo proíbe 'publis' de ex-bbbs e manda apagarem 'parceria' de estética

A informação foi antecipada pelo jornalista Leo Dias e confirmada por esta coluna de Splash.

Segundo fontes, Natalia Beauty estabelece a parceria por fora da Globo, sem passar pelo departamento comercial da emissora. Os tratamentos oferecidos em troca da "parceria" com os ex-BBBs custam em torno de R$ 20 mil. Os eliminados "pagam" o trabalho fazendo postagens da marca nas redes. Algo que não será mais permitido pela Globo.

Ainda de acordo com fontes, o contrato da Globo com os ex-BBBs proíbe que eles façam ações comerciais com marcas de comida, roupas e maquiagem. Eles não podem fazer permuta e postar qualquer tipo de marca em sua rede social sem o conhecimento da emissora. O contrato da maioria deles acaba em julho, mas pode ser renovado em alguns casos.

Pela primeira vez, a Globo firmou um acordo com todos os participantes do BBB 24 sendo a responsável pelas vendas publicitárias nas redes sociais desde o primeiro momento de divulgação dos nomes deles.

No perfil dos ex-BBBs, consta o e-mail personalizado criado pelo departamento comercial da Globo. Beatriz Reis, por exemplo, uma das queridinhas do mercado publicitário, avisa em seu perfil que seu contato comercial é exclusivo da emissora.

Procurada pela coluna para comentar as proibições, a Globo não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.