BBB 24 fez final previsível emocionar Brasil com bons VTs e festas ao vivo

Segundo o colunista, o BBB 24 só comprova o quando foi rico ao relembrar a trajetória de Davi com Isabelle e momentos marcantes da edição. "Os VTs eram todos muito bons, aconteceu muita coisa no programa", lembrou.

Chico Barney disse que, não à toa, o programa foi um sucesso de audiência. "Várias vezes, ontem, me emocionei ao longo da final com a trajetória do Davi sendo narrada. Pela história que ele mesmo conta pré-BBB e o que ele passou, principalmente no início do programa", afirmou.

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Rivalidade com Wanessa Camargo Reprodução/Globoplay Tretas com quase toda a casa Reprodução/Globoplay Jogar mais com razão que emoção Reprodução/Globoplay Pensar no jogo e não na fama Reprodução/Globoplay Manter suas alianças Reprodução/Globoplay Entrar pelo Puxadinho Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

