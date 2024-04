Treta entre Alane e Fernanda marcou BBB 24 e não merece ser esquecida

Chico Barney não teve dúvida ao escolher o confronto entre Alane, 25, e Fernanda, 32, como o seu favorito. "Todas foram muito interessantes, todas tiveram seu valor, sem qualquer sombra de dúvida - mas, na minha humilde opinião, Fernanda e Alane foi espetacular. Falamos muito do 'chora, bonequinha', do 'tá molinha'."

Ele ainda aproveitou o ensejo para fazer justiça a um trecho da treta que caiu no esquecimento nas redes sociais. "Está rolando um apagamento da parte mais importante desta treta: quando a Fernanda fala que a Alane é a 'Grace Kelly do c* arrombado'. As pessoas estão esquecendo disso! Parece aqueles xingamentos dos anos 90."

Dieguinho Schueng, por sua vez, elegeu como preferido o bate-boca em que Davi, 21, proferiu para Lucas Buda, 30, a famosa frase 'Calma, calabreso!' - que acabou popularizando o termo criado pelo humorista Toninho Tornado. "Vou ficar com a discussão sobre o 'calabreso'. De todas essas, talvez tenha sido a mais tranquila, mas também a mais importante, porque norteou a temporada inteira."

Dieguinho: Camila Moura nunca entrou no BBB 24, mas também nunca saiu dele

Dieguinho Schueng opina que ninguém saiu tão beneficiada do BBB 24 quanto a 'senhora Calabreso'. "O melhor pós-BBB foi da Camila Moura, que não entrou [no programa], mas também nunca saiu [dele]. Penso que ela ainda vai fazer muito sucesso aqui fora. A trajetória do Buda já acabou, mas a dela está só começando."

Chico Barney lamenta entretanto que, após a eliminação de Lucas, a narrativa de Camila tenha perdido força. "Uma coisa que tem me chamado a atenção é que, desde que o Buda saiu, acabou o brilho da Camila. Ela ficou sem enredo. Estamos há uma semana sem falar dela! Por onde Camila Moura?"