Comoção com final do BBB 24 mostra força gigante da TV aberta

No Central Splash de hoje (16), Chico se emocionou com o senso de comunidade promovido pelo programa. "É impressionante. Isso me lembra o quanto a TV ainda é gigantesca. A força da televisão aberta, o quanto a Globo é gigante nesse sentido."

Eu fico emocionado porque, às vezes, a gente acha que tá num beco sem saída, tudo muito compartimentado, todo mundo só consumindo o seu, mas às vezes vem uma coisa como o BBB como um oásis de senso de comunidade. Chico Barney

Ele também se impressionou com as festas montada nas cidades dos outros finalistas, Isabelle e Matteus. "Olha que legal isso. As três cidades estão em uma comoção gigantesca. Me lembra a época do 'Você Decide', que a galera ia pras praças ficar ao vivo. [...] O BBB relevante, legal pra caramba, fazendo a turma sair de casa terça-feira."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados.

