Falsa, Alane tentou enganar público e merece sair antes da final do BBB 24

Alane tentou se encaixar mais em situações para que fosse o destaque, do que mostrou quem realmente é. Eu não conheço quem é a Alane; a Alane que eu vi é falsa, fez de tudo para ganhar audiência, e eu não quero que essa personagem chegue à final, porque me sinto enganado Lucas Pasin

Segundo o colunista, a sister mereceu chegar a este ponto do jogo porque contou uma história e entregou entretenimento, mas na final, quer ver "pessoas com quem a gente se identifica". "Acho difícil se identificar com a Alane, porque ela foi falsa no jogo, e esse personagem precisa acabar agora", disse.

Pasin acredita que a final será acirrada entre Isabelle e Alane, ainda mais porque as Fadas têm uma grande torcida — e a bailarina é a única remanescente do grupo de sisters. "Talvez seja o Paredão mais acirrado da competição toda", adiantou.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

