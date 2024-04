Alane jogou bem e merece mais estar na final do que Isabelle

Alane é a única sister remanescente do Grupo Fadas no BBB 24 (Globo) e fez por merecer, diz Chico Barney.

No Central Splash de hoje (12), o comentarista disse que a sister merece estar na final do reality mais do que Isabelle. "Alane trabalhou muito mais que Isabelle ao longo de toda a temporada. E acho até, por tudo o que as Fadas fizeram — Deniziane, Beatriz e Alane —, seria uma injustiça uma das representantes desse importante trio não chegar na final", opinou.