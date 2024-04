Maíra Cardi abre o jogo sobre mudança de nome e 'detox' de 150 dias

Cardi Nigro conta que teve um sonho profético em que recebeu uma carta, e entendeu qual seria sua missão:

"Com aproximadamente 40 dias afastada e sem saber se eu voltaria ou não, eu tive um sonho profético. Deus falou muito comigo! Ele me deu uma bronca. No mesmo dia me entregou uma carta e nela estava claro meus próximos passos e direcionamentos. Ao final da carta ele disse que o processo demoraria 150 dias e foi exatamente o tempo que levei para escrever meu livro", afirma.

A mudança do visual é o reflexo de quem sou por dentro, meu cabelo comprido e loiro não combinava mais com o que estava sentindo", diz Cardi Nigro. Ela completa: "Não me sentia mais eu com aquele cabelo loiro, que de fato não era meu, né? Sou morena por escolha de Deus , Cardi Nigro

Maíra afirma que não depende das redes sociais para ganhar dinheiro, mas que entendeu ter muito o que falar ainda para seus seguidores:

"Por que voltei? Faz parte do recado que Deus me deu! A gente veio ao mundo para receber e para entregar, tudo no mundo se retroalimenta. Nunca tive tanta certeza de para onde estou indo, mas tive que recalcular a rota parada para que isso pudesse acontecer. Eu tenho muito a entregar, não é atoa que cheguei onde cheguei e alcancei milhões de pessoas".

A mudança de nome: