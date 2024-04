Gisele Bündchen expõe como superou depressão e pânico ao mudar alimentação

Gisele Bündchen, 43, reuniu uma série de fãs da alta sociedade do Rio de Janeiro no luxuoso Copacabana Palace para lançar o livro "Nutrir", uma obra que promete imergir no dia a dia da modelo e mostrar como ela transformou sua saúde física e mental.

Acontecem sinais. Se você leva um empurrãozinho e não presta atenção, outro empurrão mais forte e não presta atenção, daí você leva uma porrada. Para mim, foi isso. Eu estava levando empurrõezinhos e não estava prestando atenção, até que eu tive que chegar no fundo do poço. E quando isso aconteceu, falei: 'E agora? Para tudo'. Eu não tive outra opção [além de cuidar de mim de dentro pra fora]. Quando chega um momento na vida em que você não tem opção, você tem que fazer. A saúde é a coisa mais preciosa que você tem. Pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso. Se você não tem sua saúde, não tem nada.

A modelo afirma que fez as mudanças com auxílio médico e, hoje, não come açúcar branco e é viciada em água de coco.