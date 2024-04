Sem emoção, Thais Fersoza parece não assistir e nem gostar de BBB

Eliminada ontem (31) do BBB 24 (Globo), Fernanda teve uma participação autêntica no Bate-Papo BBB, mas com "climão".

No Central Splash de hoje (1º), Lucas Pasin disse que Ed Gama parecia "em êxtase" pela presença da sister, enquanto Thais Fersoza parecia "obrigada" a estar lá, sem gostar do que fazia.