3ª temporada de 'DOM' conclui tragédia anunciada com despedida árdua

A história da série foi desde sempre pensada para ter essas três temporadas, segundo Leone. "Esse terceiro momento é até mais curto", afirma o artista, em referência aos cinco episódios da nova leva.

O ator se despede com tristeza, mas presta homenagem ao diretor, Breno Silveira, que faleceu durante as gravações, em 2022. "É uma sensação de dever cumprido; de chegar ao final e terminar de contar essa história [dele]."

Já Flávio Tolezani diz que se trata de uma despedida mais árdua por conta do tamanho do trabalho, que permitiu que todos amadurecessem e se envolvessem com uma história recheada de cenas fortes e violentas. "Existe essa armadilha, das passagens e cenas muito delicadas e aprofundadas, e levarmos isso para casa, não pode. Precisamos ter mecanismos para chegar em casa e desligar. Por outro lado, dá vontade de não desligar."

Um dos mecanismos que o elenco usou nos bastidores para lidar com as cenas mais violentas foi dar abraços antes e depois de gravá-las, revela Tolezani. "São cenas que demandavam muito da gente, não só fisicamente, mas emocionalmente", lembra Leone. "Foi um processo muito rico e acho que conseguimos evoluir, como atores e como pessoas."

