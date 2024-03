Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes engatam romance durante viagem em navio

O amor está no... mar! Arthur Picoli, que participou do BBB 21, e Ivy Moraes, que esteve no BBB 20, decidiram se entregar ao amor em alto mar. Os dois engataram um romance no On Board Festival, que aconteceu neste fim de semana no navio Costa Favolosa.

Segundo fontes da coluna, o clima de "dengo" entre os dois não era algo escondido, mas eles evitaram trocar beijos em público. Uma pessoa próxima a eles, que estava embarcada, contou que os dois começaram a ficar durante a viagem, e curtiram o feriado em clima total de romance.

Procurados pela coluna, Ivy e Arthur ainda não retornaram para comentar o assunto. O espaço segue em aberto.