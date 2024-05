Anitta afirma que foi procurada por Pacheco: 'Ele se colocou à disposição'

Anitta, 31, confirmou, na tarde desta quarta-feira (15), que foi procurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após fazer uma crítica ao Congresso Brasileiro e citar a tragédia no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A cantora contou sobre a ligação do presidente do Senado. "Depois que fiz aquele post lá cobrando uma ação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Arthur Lira (PP-AL), esse aí eu fiquei sem resposta para sempre. Continuo bloqueada, mas, enfim... Rodrigo Pacheco me procurou e se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, tenho interesse em encontrar para falar se for para resolver".