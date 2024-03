Equipe de Wanessa se pronuncia após notícia sobre tratamento psiquiátrico

O pós-BBB de Wanessa Camargo, desclassificada do reality show da Globo, tem despertado uma série de burburinhos. Segundo notícias que circularam nas redes sociais, a cantora teria procurado ajuda em uma clínica psiquiátrica e também estaria buscando retornar para um retiro espiritual. Isso tudo para amenizar o "cancelamento" gerado por sua participação no programa.

Com exclusividade para a coluna, a equipe da cantora negou as informações e disse que ela segue em casa, acompanhada apenas da família. "Essa informação [sobre clínica psiquiátrica] é mentira. Ela está em casa com os filhos", disse a assessoria da cantora.

A coluna apurou que Wanessa já tinha programado, mesmo antes da desclassificação no BBB 24, passar um tempo em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, local onde já esteve com Dado Dolabella. A cantora é adepta à meditação e, inclusive dentro do programa, falou sobre a intenção de tirar um momento para si em meio à natureza. A busca pelo retiro, no entanto, não está relacionada a qualquer cancelamento vivido por ela no reality.