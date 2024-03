Faustão faz embolização após atraso em recuperação; rim ainda não funcionou

O processo de embolização consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado.

Após o último transplante, João Silva, filho do apresentador, chegou a afirmar que a recuperação do pai estava acontecendo "dentro do esperado". Na semana passada, ele também usou as redes sociais para celebrar os 40 anos do pai na televisão e disse que Faustão é uma inspiração.

Internação

Apresentador deu entrada no hospital no domingo (25), após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado."

Apresentador enfrentava problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."

Transplante de coração

Cirurgia acontece cerca de seis meses após o apresentador passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca — o que também pode provocar alterações renais.