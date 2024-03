Pressão por audiência e liberdade de opinar na TV: Luciano Huck abre o jogo

Leia outros destaques da entrevista:

Está feliz aos domingos? - "Até hoje eu não sei o que quero ser quando crescer (risos), mas estou feliz com o que está acontecendo. É uma enorme responsabilidade e um privilégio gigantesco você poder falar com 40 milhões de brasileiros todo domingo à noite".

Sábado x domingo - "[Apresentar no] sábado foi incrível. O meu ciclo no Caldeirão foi muito bacana. Mas comparo a assistir jogo no estádio do Pacaembu ou no Maracanã. Adoro assistir jogo no Pacaembu, é confortável, fácil de parar o carro, tem muitas árvores, adoro. Mas já experimentou assistir a um jogo no Maracanã cheio? Também é futebol, mas é outra coisa. Outra vibração. A sensação que eu tinha no sábado era só de conversar com a 'dona Maria'. No domingo, ela está lá também, mas vem toda a família, amigos e vizinhos.

'Tenho total liberdade' - "Quase três anos depois, estou muito feliz. Primeiro com o time que montamos, segundo com o apoio todo da TV para, sem nenhum limite, colocar no ar o que acreditamos. É um programa que dou opinião. Nunca fui censurado de dar minhas opiniões sobre qualquer assunto. Qualquer coisa que me incomodou nesses últimos três anos, pude ir para a TV e falar. Tenho total liberdade de criação, um time que gosto e o público que me acompanha. Conhecer a alma do brasileiro é com a gente!"

Dança dos Famosos 2024