Daniel Ortiz quis desistir de 'Família é Tudo', e avisa: 'Não leio crítica'

O teste da vilã de Rafa Kalimann - "Ela está ótima na novela! Fizemos teste com 12 ou 14 meninas, e ela teve o melhor desempenho. E está estudando, é dedicada. Está de parabéns mesmo. Eu a conheci no BBB, naquela edição histórica, né? Nunca tive medo de ter uma ex-BBB no meu elenco. Ela está bem preparada, e terá um personagem que vai aparecendo aos poucos. Isso é ótimo para que ela adquira o ritmo".

Quem são os atores do "Ortizverso"? - "São vários. Gosto muito do Gabriel Godoy. A Ana Carbatti é maravilhosa, e fez todas as minhas novelas. Ainda posso citar a Sabrina Petraglia, que deve entrar na metade da novela. A Mariana Ximenez não está nessa, mas é uma atriz que gosto muito. São atores que sei como vão atuar e me sinto seguro com eles. A Grace [Gianoukas], por exemplo. Ela não tem erro. Qualquer coisa que ela fizer será engraçado."

Lê as redes sociais durante a novela? "Já comecei a bloquear páginas. Bloqueio para não perder tempo. Não leio críticas, nada. Peço para meus amigos não mandarem nada também, seja bom ou ruim. Fujo dessas influências externas."

Por que fugir das redes? "Há coisas que são construtivas, mas outras são opiniões de cada um. Me fecho para não me contaminar. No Twitter, por exemplo, você vai ler de tudo e, se não estiver preparado, aquilo pode te acertar. Recomendo que atores filtrem também. Me resguardo para não me contaminar.

"Família é Tudo" estreia nesta segunda, substituindo "Fuzuê", e traz no elenco nomes como Arlete Salles, Nathalia Dill, Thiago Martins, Isacque Lopes, Juliana Paiva e Ramile, entre outros.