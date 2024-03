Wanessa fez cirurgia por brincadeira de criança: 'Quebrei o nariz'

Wanessa Camargo contou que já quebrou o nariz e precisou fazer uma cirurgia. Antes do BBB 24 (Globo), a famosa também disse que fez botox na testa.

O que aconteceu

Wanessa revelou que entortou o nariz quando era criança. "Eu sempre tive o nariz assim. Mas quando eu tinha 12 anos estava brincando de pega-pega e bati meu nariz na cabeça de um menino. Foi tão pesado que vi estrela, ficou tudo escuro. Meu nariz foi parar do outro lado, esse osso aqui [do rosto] afundou, abriu a cabeça do menino. Eu usei aquele gesso rosa, queria matar o médico", disse em entrevista a Giovanna Ewbank em 2019.