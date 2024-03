Por onde anda 'L' do KLB? 1º amor de Wanessa casou com miss e foi político

Retorno aos palcos. O KLB anunciou o retorno do grupo em abril de 2022. Leandro e os irmãos ficaram longe dos palcos por sete anos e voltaram com uma turnê nacional chamada "20 +2 Experience".

Casamento com Miss Brasil. Em março de 2022, pouco antes do anúncio da turnê, o músico se casou com a Miss Brasil Natália Guimarães. Na época da celebração, no entanto, os dois já estavam juntos havia 14 anos.

Pai de gêmeas. Da união com Natália Guimarães, nasceram as gêmeas Maya e Kiara. As duas completaram dez anos em 2023.