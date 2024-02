Puxa-saco e sem história, Lucas Buda faz hora extra no BBB 24

"Buda é o menos autêntico [do Paredão]", avaliou. "Não queria que ele ficasse no jogo. Ele tem uma história que parece ser bem legal e ele poderia ter usado mais sua bagagem no BBB, mas preferiu agradar pessoas. Wanessa, Yasmin, Bin Laden…".

Ele está fazendo hora extra, não tem mais o que oferecer. […] Acho o jogo dele muito ruim Lucas Pasin

No entanto, segundo o comentarista, é "mais fácil" justificar a eliminação de Rodriguinho, especialmente pelo comportamento de indiferença do cantor perante o programa. "O que acho que é um comportamento mentiroso; acho que ele gosta sim do programa", opinou Pasin.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Fernanda Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

