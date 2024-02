'Não é minha amiga', diz Cintia Dicker após deixar de seguir Jade Picon

Cintia Dicker deixou de seguir Jade Picon nas redes sociais, e a movimentação foi notada pelos fãs das duas na manhã de hoje. Vale lembrar que a atriz e ex-BBB é bastante próxima de Pedro Scooby, casado com a modelo.

Em conversa exclusiva com a coluna, Cintia se mostrou bastante incomodada com os burburinhos em cima do "unfollow" e desabafou:

"Quando a verdade é dita, não dá 'likes', né?". O que dá 'likes' é falar que algo aconteceu com o Pedro, e por isso deixei de segui-la".