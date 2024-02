Após perrengue e seios de fora, Gabi Martins dará 'truque' para Campeãs

Gabi Martins passou um verdadeiro sufoco ao desfilar pela Unidos de Vila Isabel no segundo dia do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.

A ex-BBB, que ficou com os seios de fora após a parte superior da fantasia subir demais, já fez alguns ajustes no look e voltará mais segura ao Desfile das Campeãs.

"Mandei colocar um bojo para firmar a parte de cima. Não quer voltar a ter perrengue nas Campeãs", contou ela com exclusividade à coluna.