Rainha trans festeja título no Rio e descobre por fãs que foi 'destronada'

"Ela ficou sabendo no meio das comemorações. As pessoas chegavam com cara de velório e falavam da saída, choravam. A Thalita passou mal e está arrasada, chorando muito. Está sem conseguir dormir, comer. Uma decepção muito grande", disse uma pessoa próxima a ela.

Ainda de acordo com apuração da coluna, Thalita não teve nenhuma conversa anterior sobre uma possível saída do posto em 2025. Ao questionar a direção, inicialmente foi negado para a modelo que ela perderia o cargo.

Pagava pelo posto?

Thalita Zampirolli esteve presente na apuração do Carnaval Imagem: Graça Paes/AgNews

Nas redes sociais, Lara Mara, diretora da agremiação, sugeriu que Thalita só ocupava o posto de rainha de bateria porque a escola precisava do dinheiro.

"'Ah no acesso servia agora no especial não serve'. Vamos ser sinceros? No acesso a gente precisava do dinheiro da venda do cargo. Agora com essa nova estrutura e verba vimos a oportunidade de realizar o sonho de uma das meninas da nossa comunidade. FIM DE PAPO! E beijos!", disse Lara.