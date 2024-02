MC Bin Laden vira inimigo da casa toda e nem Giovanna aguenta mais

Davi e MC Bin Laden conversaram ontem (18) sobre jogo, mas o baiano deixou claro que continua não estando do lado do funkeiro no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (19), Lucas Pasin avaliou que Bin Laden está virando "inimigo da casa toda".