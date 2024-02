Planta? Por que Matteus merece sair no Paredão contra Deniziane e Fernanda

"Matteus está novamente esquecido nesse Paredão e teremos um embate de Fernanda e Deniziane", avaliou Pasin. Os comentaristas definiram Fernanda e Deniziane como as "protagonistas" da berlinda.

Para Chico Barney, Fernanda dá "tempero" ao reality e Deniziane tem se envolvido em mais enredos, mostrando que tem potencial de jogo.

"É uma pena que estão esquecendo o Matteus", avaliou Kerline, comparando o brother à ex-BBB Mari Gonzalez no Paredão que enfrentou contra Felipe Prior e Manu Gavassi no BBB 20. "O Alegrete não tem muito o que acrescentar no jogo".

Já Deniziane, "forte mas com traços insuportáveis", e Fernanda, "com seu grande destempero que passa dos limites", podem agregar mais ao jogo, segundo Kerline. "É isso que gera o entretenimento", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER