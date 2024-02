Wanessa elogia Yasmin no BBB e cita histórico de compulsão: 'Tinha bulimia'

Wanessa Camargo se abriu e falou sobre seu histórico de problemas com o corpo para Yasmin Brunet no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa no BBB 24, Wanessa elogiou Yasmin e disse que ela precisava enxergar sua beleza. A sister estava preocupada com a aliada, que soube por Lucas que o ex-BBB Nizam havia comentado sobre seu corpo dentro do reality.