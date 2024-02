Marina Ruy Barbosa rouba os olhares e vira estrela de camarote na Sapucaí

Marina Ruy Barbosa marcou presença no Camarote Nº 1 no primeiro dia de desfiles das escolas do Rio de Janeiro, neste domingo (11), e se tornou centro das atenções.

Ruy Barbosa explicou que aproveitou folga das gravações de "Fuzuê" para cair na folia, mas ressaltou que não sabe sambar. "Vim com a família, amigos, namorado... Venho mais pra curtir, pra pular Carnaval, não sou boa no samba".

A famosa contou que já foi convidada para ser musa de escola de samba, mas que por ter dificuldade para sambar, prefere ficar como foliona. "Já [fui convidada] há muito tempo, mas já tem pessoas mais aptas [para desfilar como musa] gosto mesmo de curtir, estar na arquibancada".