Cleo Pires volta atrás em defesa a Yasmin no BBB: 'Mudei de ideia'

Eu não defendi [a Yasmin] exatamente. Eu vi uma situação que eu interpretei de um jeito, e depois até apaguei o tuíte, não foi bem assim. Assisti tudo na íntegra e mudei de ideia.

Cleo

"Hoje em dia, ser famoso é estar preparado para alguém estar em pé de guerra com você, sem você saber por que", continuou.

Cleo ainda disse que nunca foi convidada para o BBB, e que prefere acompanhar o programa de fora.

Eu me sentiria honrada [com um convite], mas não me daria bem nesse 'job'. Ficar aqui de fora assistindo é melhor, eu prefiro.

Cleo

E o Carnaval?

Fã de Carnaval, Cleo nunca desfilou em uma escola de samba. Para a atriz, esse é um desejo que ainda deve ser realizado. "É uma coisa que eu quero muito", disse.