Bruna Griphao coloca tanquinho para jogo e diz não ver BBB: 'Ainda mexe'

Bruna Griphao colocou o tanquinho para jogo neste Carnaval, mas contou que não costuma intensificar seus treinos nessa época do ano. A atriz e ex-BBB também falou sobre a edição atual do reality show da TV Globo.

O que aconteceu

O segredo é a constância. Bruna Griphao escolheu um conjunto de top e saia de crochê com aplicações de conchas e brilhos para curtir os desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Rio de Janeiro no Nosso Camarote, na Marquês de Sapucaí.

"É bom poder sair assim de minissaia, top, uma delícia! [?] Eu tenho uma constância [de treinos] o ano inteiro, então não tem uma fase do ano em que me dedico mais", contou.