Pepeca de ex-BBB, Amanda pistola e 'primeira-dama' são destaques na Sapucaí

Sobre Carnaval, Ariadna disse ter "nojinho" de beijar em camarotes. "Porque eu vejo aquela galera colecionando beijo e fico imaginando: 'Meu Deus, será que beijou alguém que não escovou os dentes?'. Penso nisso, aí eu não gosto de beijar, não. Tenho uma coisa da seletividade, eu paquero aquele mais nojento a noite toda, é aquele que não quer que eu paquere, aí é fogo". Concordam?'.

Giovanna Lancellotti chega a camarote da Sapucaí Imagem: THIAGO MATTOS/BRAZIL NEWS

'Primeira-dama' precisa sambar? Giovanna Lancellotti marcou presença no Nosso Camarote e falou sobre o posto de "primeira-dama" da Marquês de Sapucaí. A atriz admite que sente uma certa pressão por ser namorada de Gabriel David, patrono da Beija-Flor e futuro presidente da LIESA. "Acho que o barato das coisas é você lidar com grandes responsabilidades de uma forma natural, onde nem você às vezes sente um peso tão grande daquilo, sabe? Porque claro que tem um peso, mas, ao mesmo tempo, tem que ser gostoso. É igual quando você fala, qual é o peso de ser uma protagonista", contou à coluna.

Lancelotti foi recentemente acusada de não saber sambar, e também rebateu: "A minha responsabilidade é como destaque no Abre-alas, é no carro, é outro lugar. Claro que num ensaio de num ensaio técnico, a gente acaba indo no chão e é quando uns desavisados falam: 'Cadê o samba dela?' É outra posição, é outro lugar, não me cabe esse lugar. Então, eu não levo pro pessoal não.

Só love para Karoline Lima e Léo Pereira, o "casal sensação" do Carnaval. A influenciadora e o jogador do Flamengo marcaram presença no Camarote MAR e foram bastante tietados. "Depois que essa mulher entrou na minha vida, deslanchou! A gente até fica brincando, mas é verdade. Estou vivendo um momento muito incrível dentro e fora de campo, e ela tem parcela de culpa nisso", disse o jogador. Foi a primeira entrevista deles sobre o namoro.